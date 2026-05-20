Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Cotidiano

publicidade
SORTE

Veja o resultado da Lotomania concurso 2926 desta quarta-feira (20)

O valor do prêmio sorteado no concurso de hoje é de R$ 7 milhões; confira

Escrito por Da Redação
Publicado em 20.05.2026, 20:13:20 Editado em 20.05.2026, 21:17:21
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Veja o resultado da Lotomania concurso 2926 desta quarta-feira (20)
Autor Na Lotomania, o apostador deve escolher 50 números entre 100 disponíveis no volante - Foto: Divulgação

A Lotomania concurso 2926 sorteia o prêmio de R$ 7 milhões nesta quarta-feira (20). Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) a partir das 21h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa. O sorteio acontece direto do Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo (SP).

Os números sorteados foram: 01-02-09-11-19-27-35-43-50-61-64-65-69-72-74-75-82-89-91-93

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

LEIA MAIS: Arapongas e Jandaia do Sul lideram ranking de qualidade de vida no Vale do Ivaí

Como jogar

Na Lotomania, o apostador deve escolher 50 números entre 100 disponíveis no volante. Ganha prêmio quem acerta 15, 16, 17, 18, 19 ou 20 dezenas. Há também a premiação especial para quem não acerta nenhum número. Também é possível participar da Lotomania por meio de apostas múltiplas ou bolões.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Caixa Econômica Federal jogar Lotomania lotomania Números sorteados prêmio qual é o resultado qual é o resultado da lotomania desta quarta-feira resultado resultado da loteria resultado da lotomania sorteio Veja o resultado da Lotomania concurso 2926 desta quarta-feira (20)
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV