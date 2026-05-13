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SORTEIO

Veja o resultado da Lotomania concurso 2923 desta quarta-feira (13)

O valor do prêmio sorteado no concurso de hoje é de R$ 4,1 milhões; confira

Escrito por Da Redação
Publicado em 13.05.2026, 21:10:00 Editado em 13.05.2026, 21:13:17
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Veja o resultado da Lotomania concurso 2923 desta quarta-feira (13)
Autor O apostador deve escolher 50 números entre 100 disponíveis no volante - Foto: Reprodução

A Lotomania concurso 2923 sorteia o prêmio de R$ 4,1 milhões nesta quarta-feira (13). Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) a partir das 21h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa. O sorteio acontece direto do Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo (SP).

Confira os números sorteados: 02 - 06 - 10 - 11 - 14 - 18 - 31 - 33 - 47 - 48 - 61 - 63 - 68 - 77 - 79 - 82 - 88 - 93 - 95

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Como jogar

Na Lotomania, o apostador deve escolher 50 números entre 100 disponíveis no volante. Ganha prêmio quem acerta 15, 16, 17, 18, 19 ou 20 dezenas. Há também a premiação especial para quem não acerta nenhum número. Também é possível participar da Lotomania por meio de apostas múltiplas ou bolões.

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