Veja o resultado da Lotomania concurso 2921 desta sexta-feira (08)

A Lotomania concurso 2911 sorteia o prêmio de R$ 2,6 milhões nesta sexta-feira (08). Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) a partir das 21h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa. O sorteio acontece direto do Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo (SP).

Os números sorteados foram: 01-06-18-26-33-41-47-49-55-61-64-69-71-72-74-75-78-91-92-93

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Como jogar

Na Lotomania, o apostador deve escolher 50 números entre 100 disponíveis no volante. Ganha prêmio quem acerta 15, 16, 17, 18, 19 ou 20 dezenas. Há também a premiação especial para quem não acerta nenhum número. Também é possível participar da Lotomania por meio de apostas múltiplas ou bolões.