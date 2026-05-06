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PRÊMIO

Veja o resultado da Lotomania concurso 2920 desta quarta-feira (06)

O valor do prêmio sorteado no concurso de hoje é de R$ 2 milhões; confira

Escrito por Da Redação
Publicado em 06.05.2026, 21:19:39 Editado em 06.05.2026, 21:19:42
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Veja o resultado da Lotomania concurso 2920 desta quarta-feira (06)
Autor Na Lotomania, o apostador deve escolher 50 números entre 100 disponíveis no volante - Foto: Divulgação

A Lotomania concurso 2910 sorteia o prêmio de R$ 2 milhões nesta quarta-feira (06). Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) a partir das 21h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa. O sorteio acontece direto do Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo (SP).

Os números sorteados foram: 01-09-14-43-44-49-51-54-55-57-79-82-87-90-91-92-93-97-98-99

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Como jogar

Na Lotomania, o apostador deve escolher 50 números entre 100 disponíveis no volante. Ganha prêmio quem acerta 15, 16, 17, 18, 19 ou 20 dezenas. Há também a premiação especial para quem não acerta nenhum número. Também é possível participar da Lotomania por meio de apostas múltiplas ou bolões.

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