Veja o resultado da Lotomania concurso 2919 desta segunda-feira (04)
O valor do prêmio sorteado no concurso de hoje é de R$ 1 milhão; confira
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A Lotomania concurso 2919 sorteia o prêmio de R$ 1 milhão nesta segunda-feira (04). Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) a partir das 21h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa. O sorteio acontece direto do Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo (SP).
Os números sorteados foram: 06-07-26-27-32-40-41-45-49-59-60-61-67-76-80-84-87-88-92-97
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Como jogar
Na Lotomania, o apostador deve escolher 50 números entre 100 disponíveis no volante. Ganha prêmio quem acerta 15, 16, 17, 18, 19 ou 20 dezenas. Há também a premiação especial para quem não acerta nenhum número. Também é possível participar da Lotomania por meio de apostas múltiplas ou bolões.
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