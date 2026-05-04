Veja o resultado da Lotomania concurso 2919 desta segunda-feira (04)

A Lotomania concurso 2919 sorteia o prêmio de R$ 1 milhão nesta segunda-feira (04). Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) a partir das 21h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa. O sorteio acontece direto do Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo (SP).

Os números sorteados foram: 06-07-26-27-32-40-41-45-49-59-60-61-67-76-80-84-87-88-92-97

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Como jogar

Na Lotomania, o apostador deve escolher 50 números entre 100 disponíveis no volante. Ganha prêmio quem acerta 15, 16, 17, 18, 19 ou 20 dezenas. Há também a premiação especial para quem não acerta nenhum número. Também é possível participar da Lotomania por meio de apostas múltiplas ou bolões.

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