Veja o resultado da Lotomania concurso 2918 desta quarta-feira (29)

A Lotomania concurso 2918 sorteia o prêmio de R$ 500 mil nesta quarta-feira (29). Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) a partir das 21h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa. O sorteio acontece direto do Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo (SP).

Os números sorteados foram: 07-08-09-10-14-20-26-29-38-42-47-56-68-72-84-85-86-87-91-99

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Como jogar

Na Lotomania, o apostador deve escolher 50 números entre 100 disponíveis no volante. Ganha prêmio quem acerta 15, 16, 17, 18, 19 ou 20 dezenas. Há também a premiação especial para quem não acerta nenhum número. Também é possível participar da Lotomania por meio de apostas múltiplas ou bolões.

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