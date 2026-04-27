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LOTERIAS

Veja o resultado da Lotomania concurso 2917 desta segunda-feira (27)

O valor do prêmio sorteado no concurso de hoje é de R$ 1,5 milhão; confira

Escrito por Da Redação
Publicado em 27.04.2026, 21:16:47 Editado em 27.04.2026, 21:21:03
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Veja o resultado da Lotomania concurso 2917 desta segunda-feira (27)
Autor Na Lotomania, o apostador deve escolher 50 números entre 100 disponíveis no volante - Foto: Reprodução

A Lotomania concurso 2917 sorteia o prêmio de R$ 1,5 milhão nesta segunda-feira (27). Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) a partir das 21h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa. O sorteio acontece direto do Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo (SP).

Os números sorteados foram: 03-04-05-07-09-17-20-23-27-31-42-44-47-51-65-85-90-95-98-99

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Como jogar

Na Lotomania, o apostador deve escolher 50 números entre 100 disponíveis no volante. Ganha prêmio quem acerta 15, 16, 17, 18, 19 ou 20 dezenas. Há também a premiação especial para quem não acerta nenhum número. Também é possível participar da Lotomania por meio de apostas múltiplas ou bolões.

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