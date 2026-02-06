Leia a última edição
SORTEIO

Veja o resultado da Lotomania concurso 2885 desta sexta-feira (06)

O valor do prêmio sorteado no concurso de hoje é de R$ 500 mil; confira

Escrito por Da Redação
Publicado em 06.02.2026, 20:00:00 Editado em 06.02.2026, 21:12:25
Veja o resultado da Lotomania concurso 2885 desta sexta-feira (06)
Autor Na Lotomania, o apostador deve escolher 50 números entre 100 disponíveis - Foto: Agência Brasil

A Lotomania concurso 2885 sorteia o prêmio de R$ 500 mil nesta sexta-feira (06). Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) a partir das 21h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa. O sorteio acontece direto do Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo (SP).

Números sorteados

Confira a seguir os números sorteados: 00 - 10 - 13 - 14 - 18 - 27 - 32 - 42 - 43 - 44 - 49 - 52 - 55 - 60 - 61 - 69 - 73 - 76 - 81 - 82

Como jogar

Na Lotomania, o apostador deve escolher 50 números entre 100 disponíveis no volante. Ganha prêmio quem acerta 15, 16, 17, 18, 19 ou 20 dezenas. Há também a premiação especial para quem não acerta nenhum número. Também é possível participar da Lotomania por meio de apostas múltiplas ou bolões.

