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R$ 300 MILHÕES

Veja o resultado da Lotofácil da Independência concurso 3780 desta terça-feira (15)

Caso ninguém acerte os 15 números, o prêmio especial de R$ 300 milhões será dividido entre os apostadores que fizerem 14 acertos e assim por diante

Escrito por Da Redação
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Veja o resultado da Lotofácil da Independência concurso 3780 desta terça-feira (15)
Autor O interessado deve escolher de 15 a 20 dezenas entre os 25 números disponíveis no volante - Foto: Caixa/Divulgação

A Lotofácil da Independência sorteia nesta terça-feira (15) um prêmio estimado em R$ 300 milhões no concurso 3780, uma das maiores premiações da história da modalidade. O valor não acumula: caso ninguém acerte os 15 números, o prêmio será dividido entre os apostadores que fizerem 14 acertos e assim sucessivamente, seguindo as regras do concurso.

O sorteio ocorre sempre de segunda a sexta, às 21h, e aos domingos, às 11h (horário de Brasília), e pode ser acompanhado ao vivo nas redes sociais da Loterias Caixa e no canal da Caixa Econômica Federal no YouTube.

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Confira as dezenas sorteadas: 01 - 02 - 04 - 05 - 06 - 07 - 12 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22 - 23

LEIA MAIS: Laudo aponta que médica assassinada em Maringá levou 14 facadas e foi esganada pelo marido

Como jogar

O valor mínimo da aposta é de R$ 3,50 para 15 números. As apostas podem ser feitas em casas lotéricas, pelo Internet Banking da Caixa (para correntistas) ou pelo site Loterias Online da Caixa. O jogador escolhe de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante.

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Probabilidades de acerto

As chances de ganhar variam conforme a quantidade de números escolhidos. Quanto mais números marcados, maior o valor da aposta e as chances de premiação.

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