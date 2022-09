Veja o resultado da Lotofácil da Independência

Da Redação

O prêmio estimado em R$ 180 milhões.

A Lotofácil da Independência é um concurso especial, de número 2.610, com prêmio estimado em R$ 180 milhões. O sorteio aconteceu às 20h no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Veja as dezenas sorteadas: 24 - 22 - 05 - 07 - 09 - 17 - 08 - 20 - 11 - 16 - 15 - 01 - 10 - 12 - 03.

Por ser um concurso especial, o prêmio principal oferecido não acumula.

Caso apenas um ganhador leve o prêmio e aplique todo o valor na poupança, receberá cerca de R$ 1,12 milhão de rendimento no primeiro mês. O valor também é suficiente para comprar 40 apartamentos de alto luxo, nas melhores localidades do país, no valor de R$ 4 milhões cada.

