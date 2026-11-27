O valor do prêmio máximo sorteado é de R$ 8,5 milhões; confira os números

A Lotofácil concurso 3840 sorteia o prêmio estimado de R$ 8,5 milhões nesta sexta-feira (27). O sorteio é feito de segunda a sexta, a partir das 21h (horário de Brasília), e aos domingos, às 11h, com transmissão ao vivo nas redes sociais da Loterias Caixa com atualização e divulgação dos números em tempo real pelo TNOnline.

Confira as dezenas sorteadas a partir das 21h.

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Como jogar

As apostas podem ser feitas em casas lotéricas, pelo Internet Banking da Caixa (para correntistas) ou pelo site Loterias Online da Caixa. O jogador escolhe de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante.

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Probabilidades de acerto

As chances de ganhar variam conforme a quantidade de números escolhidos. Quanto mais números marcados, maior o valor da aposta e as chances de premiação.