O valor do prêmio máximo sorteado é de R$ 5 milhões; confira os números

A Lotofácil concurso 3833 sorteia o prêmio de R$ 5 milhões nesta quinta-feira (18). O sorteio é feito de segunda a sexta a partir das 21h (horário de Brasília) e aos domingos às 11h, com transmissão ao vivo nas redes sociais da Loterias Caixa com atualização e divulgação dos números em tempo real pelo TNOnline.

Confira as dezenas sorteadas

As dezenas sorteadas foram: 02 - 03 - 04 - 07 - 08 - 11 - 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 22 - 24

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Como jogar

As apostas podem ser feitas em casas lotéricas, pelo Internet Banking da Caixa (para correntistas) ou pelo site Loterias Online da Caixa. O jogador escolhe de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante.

Probabilidades de acerto

As chances de ganhar variam conforme a quantidade de números escolhidos. Quanto mais números marcados, maior o valor da aposta e as chances de premiação.