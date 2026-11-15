Veja o resultado da Lotofácil concurso 3830 deste domingo (15)

O sorteio acontece no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo

A Caixa Econômica Federal realiza neste domingo (15) o sorteio do concurso 3830 da Lotofácil, com prêmio estimado em R$ 6 milhões. O sorteio é realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelos canal oficial da Caixa no Youtube e com atualização ao vivo pelo site TNOnline.

Confira os números sorteados: 01-03-04-09-12-13-14-16-17-18-21-22-23-24-25



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Como jogar

As apostas podem ser feitas em casas lotéricas, pelo Internet Banking da Caixa (para correntistas) ou pelo site Loterias Online da Caixa. O jogador escolhe de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante.

Probabilidades de acerto

As chances de ganhar variam conforme a quantidade de números escolhidos. Quanto mais números marcados, maior o valor da aposta e as chances de premiação.





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