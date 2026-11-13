Veja o resultado da Lotofácil concurso 3829 desta sexta-feira (13)

O sorteio acontece no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo

A Caixa Econômica Federal realiza nesta sexta-feira (13) o sorteio do concurso 3829 da Lotofácil, com prêmio estimado em R$ 2 milhões. O sorteio é realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelos canal oficial da Caixa no Youtube e com atualização ao vivo pelo site TNOnline.

Confira os números sorteados: 01-02-04-06-09-10-13-15-16-18-19-20-22-23-24

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Como jogar

As apostas podem ser feitas em casas lotéricas, pelo Internet Banking da Caixa (para correntistas) ou pelo site Loterias Online da Caixa. O jogador escolhe de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante.

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Probabilidades de acerto

As chances de ganhar variam conforme a quantidade de números escolhidos. Quanto mais números marcados, maior o valor da aposta e as chances de premiação.