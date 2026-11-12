Veja o resultado da Lotofácil concurso 3828 desta quinta-feira (12)
O sorteio acontece no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo
A Caixa Econômica Federal realiza nesta quinta-feira (12) o sorteio do concurso 3828 da Lotofácil, com prêmio estimado em R$ 5 milhões. O sorteio é realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelos canal oficial da Caixa no Youtube e com atualização ao vivo pelo site TNOnline.
Confira os números sorteados: 03-05-07-08-11-13-14-15-18-19-20-21-22-23-25
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Como jogar
As apostas podem ser feitas em casas lotéricas, pelo Internet Banking da Caixa (para correntistas) ou pelo site Loterias Online da Caixa. O jogador escolhe de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante.
Probabilidades de acerto
As chances de ganhar variam conforme a quantidade de números escolhidos. Quanto mais números marcados, maior o valor da aposta e as chances de premiação.