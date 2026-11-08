Veja o resultado da Lotofácil concurso 3824 deste domingo (08)

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O sorteio acontece no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo

A Caixa Econômica Federal realizou neste domingo (08) o sorteio do concurso 3824 da Lotofácil 3824, com prêmio estimado em R$ 2 milhões.



O sorteio foi realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelos canal oficial da Caixa no Youtube e com atualização ao vivo pelo site TNOnline.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Confira os números sorteados: 01 - 02 - 03 - 07 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 19 - 22 - 24 - 25 - 17 - 18.



Como jogar

As apostas podem ser feitas em casas lotéricas, pelo Internet Banking da Caixa (para correntistas) ou pelo site Loterias Online da Caixa. O jogador escolhe de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante.

Probabilidades de acerto

As chances de ganhar variam conforme a quantidade de números escolhidos. Quanto mais números marcados, maior o valor da aposta e as chances de premiação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE



