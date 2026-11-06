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SORTEIO

Veja o resultado da Lotofácil concurso 3823 desta sexta-feira (06)

O valor do prêmio máximo sorteado é de R$ 2 milhões; confira os números

Escrito por Da Redação
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Veja o resultado da Lotofácil concurso 3823 desta sexta-feira (06)
Autor Foto: Divulgação

A Lotofácil concurso 3823 sorteia o prêmio de R$ 2 milhões nesta sexta-feira (06). O sorteio é feito de segunda a sexta a partir das 21h (horário de Brasília) e aos domingos às 11h, com transmissão ao vivo nas redes sociais da Loterias Caixa com atualização e divulgação dos números em tempo real pelo TNOnline.

Confira as dezenas sorteadas

As dezenas sorteadas foram: 03 - 06 - 07 - 08 - 10 - 11 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24

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Como jogar

As apostas podem ser feitas em casas lotéricas, pelo Internet Banking da Caixa (para correntistas) ou pelo site Loterias Online da Caixa. O jogador escolhe de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante.

Probabilidades de acerto

As chances de ganhar variam conforme a quantidade de números escolhidos. Quanto mais números marcados, maior o valor da aposta e as chances de premiação.

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