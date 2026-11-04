Veja o resultado da Lotofácil concurso 3821 desta quarta-feira (04)

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Prêmio para quem acertar todas as dezenas é de R$ 2 milhões

A Lotofácil concurso 3821 sorteia o prêmio de R$ 2 milhões nesta quarta-feira (04). O sorteio ocorre às 21h (horário de Brasília) e é transmitido ao vivo nas redes sociais da Loterias Caixa e no canal da Caixa Econômica Federal no YouTube.

Confira as dezenas sorteadas a partir das 21h.

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Como jogar

As apostas podem ser feitas em casas lotéricas, pelo Internet Banking da Caixa (para correntistas) ou pelo site Loterias Online da Caixa. O jogador escolhe de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante.

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Probabilidades de acerto

As chances de ganhar variam conforme a quantidade de números escolhidos. Quanto mais números marcados, maior o valor da aposta e as chances de premiação.