Veja o resultado da Lotofácil concurso 3820 desta terça-feira (03)

Prêmio para quem acertar todas as dezenas é de R$ 9,5 milhões

A Lotofácil concurso 3820 sorteia o prêmio de R$ 9,5 milhões nesta terça-feira (03). O sorteio ocorre às 21h (horário de Brasília) e é transmitido ao vivo nas redes sociais da Loterias Caixa e no canal da Caixa Econômica Federal no YouTube.

Confira as dezenas sorteadas: 02-03-05-06-11-12-13-14-15-16-21-22-23-24-25

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Como jogar

As apostas podem ser feitas em casas lotéricas, pelo Internet Banking da Caixa (para correntistas) ou pelo site Loterias Online da Caixa. O jogador escolhe de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante.

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Probabilidades de acerto

As chances de ganhar variam conforme a quantidade de números escolhidos. Quanto mais números marcados, maior o valor da aposta e as chances de premiação.