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SORTE

Veja o resultado da Lotofácil concurso 3815 desta terça-feira (27)

As chances de ganhar variam conforme a quantidade de números escolhidos

Escrito por Da Redação
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Veja o resultado da Lotofácil concurso 3815 desta terça-feira (27)
Autor O jogador escolhe de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Lotofácil concurso 3815 sorteia o prêmio de R$ 2 milhões nesta terça-feira (27). O sorteio é às 21h (horário de Brasília) e pode ser acompanhado ao vivo nas redes sociais da Loterias Caixa e no canal da Caixa Econômica Federal no YouTube.

Confira as dezenas sorteadas: 03-05-06-09-10-11-12-13-14-15-16-17-19-23-25

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Como jogar

As apostas podem ser feitas em casas lotéricas, pelo Internet Banking da Caixa (para correntistas) ou pelo site Loterias Online da Caixa. O jogador escolhe de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante.

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Probabilidades de acerto

As chances de ganhar variam conforme a quantidade de números escolhidos. Quanto mais números marcados, maior o valor da aposta e as chances de premiação.

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