Veja o resultado da Lotofácil concurso 3807 deste domingo (18)
Concurso tem prêmio estimado em R$ 2 milhões para quem acertar as 15 dezenas
Escrito por Da Redação
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O jogador escolhe de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante - Foto: TNONLINE
A Caixa Econômica Federal realizou neste domingo (18) o sorteio do concurso 3807 da Lotofácil que pode pagar um prêmio de R$ 2 milhões para os apostadores que acertarem as quinze dezenas.
Confira os números sorteados: 01-03-04-07-10-11-13-16-17-20-19-22-23-24-25.
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O sorteio ocorreu às 11h deste no Espaço da Sorte em São Paulo e foi transmitido ao vivo pelo canal oficial da Caixa no Youtube com atualização pelo TNOnline em tempo real.