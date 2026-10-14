Veja o resultado da Lotofácil concurso 3804 desta quarta-feira (14)

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

As chances de ganhar variam conforme a quantidade de números escolhidos

A Lotofácil concurso 3804 sorteia o prêmio de R$ 2 milhões nesta quarta-feira (14). O sorteio é às 21h (horário de Brasília) e pode ser acompanhado ao vivo nas redes sociais da Loterias Caixa e no canal da Caixa Econômica Federal no YouTube.

Confira as dezenas sorteadas a partir das 21h.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

LEIA MAIS: Motociclista fica ferida em acidente e motorista foge do local em Apucarana

Como jogar

As apostas podem ser feitas em casas lotéricas, pelo Internet Banking da Caixa (para correntistas) ou pelo site Loterias Online da Caixa. O jogador escolhe de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Probabilidades de acerto

As chances de ganhar variam conforme a quantidade de números escolhidos. Quanto mais números marcados, maior o valor da aposta e as chances de premiação.