Veja o resultado da Lotofácil concurso 3803 desta terça-feira (13)

A Lotofácil concurso 3803 sorteia o prêmio de R$ 2 milhões nesta terça-feira (13). O sorteio é às 21h (horário de Brasília) e pode ser acompanhado ao vivo nas redes sociais da Loterias Caixa e no canal da Caixa Econômica Federal no YouTube.

Confira as dezenas sorteadas: 03-06-07-08-09-11-12-13-15-16-19-20-21-22-23

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Como jogar

As apostas podem ser feitas em casas lotéricas, pelo Internet Banking da Caixa (para correntistas) ou pelo site Loterias Online da Caixa. O jogador escolhe de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante.

Probabilidades de acerto

As chances de ganhar variam conforme a quantidade de números escolhidos. Quanto mais números marcados, maior o valor da aposta e as chances de premiação.