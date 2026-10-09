Veja o resultado da Lotofácil concurso 3801 desta sexta-feira (09)

Segundo a Caixa Econômica, a estimativa de prêmio é de R$ 2 milhões

A Lotofácil concurso 3801 sorteia o prêmio de R$ 2 milhões nesta sexta-feira (09). O sorteio ocorre de segunda a sexta, às 21h, e aos domingos, às 11h (horário de Brasília), e pode ser acompanhado ao vivo nas redes sociais da Loterias Caixa e no canal da Caixa Econômica Federal no YouTube.

Confira as dezenas sorteadas: 03-04-07-08-09-11-12-13-15-17-19-20-21-23-24

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Como jogar

O valor mínimo da aposta é de R$ 3,50 para 15 números. As apostas podem ser feitas em casas lotéricas, pelo Internet Banking da Caixa (para correntistas) ou pelo site Loterias Online da Caixa. O jogador escolhe de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante.

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Probabilidades de acerto

As chances de ganhar variam conforme a quantidade de números escolhidos. Quanto mais números marcados, maior o valor da aposta e as chances de premiação.

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