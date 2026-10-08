Veja o resultado da Lotofácil concurso 3800 desta quinta-feira (08)

Segundo a Caixa, a estimativa de prêmio é de R$ 6 milhões

A Lotofácil concurso 3800 sorteia o prêmio de R$ 6 milhões nesta quinta-feira (08). O sorteio ocorre de segunda a sexta, às 21h, e aos domingos, às 11h (horário de Brasília), e pode ser acompanhado ao vivo nas redes sociais da Loterias Caixa e no canal da Caixa Econômica Federal no YouTube.

Confira as dezenas sorteadas: 01-02-03-04-05-07-08-09-10-12-13-14-15-19-21

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Como jogar

O valor mínimo da aposta é de R$ 3,50 para 15 números. As apostas podem ser feitas em casas lotéricas, pelo Internet Banking da Caixa (para correntistas) ou pelo site Loterias Online da Caixa. O jogador escolhe de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante.

Probabilidades de acerto

As chances de ganhar variam conforme a quantidade de números escolhidos. Quanto mais números marcados, maior o valor da aposta e as chances de premiação.

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Probabilidades de acerto

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