Veja o resultado da Lotofácil concurso 3798 desta terça-feira (06)

Segundo a Caixa, a estimativa de prêmio é de R$ 5 milhões

A Lotofácil concurso 3798 sorteia o prêmio de R$ 5 milhões nesta terça-feira (06). O sorteio ocorre de segunda a sexta, às 21h, e aos domingos, às 11h (horário de Brasília), e pode ser acompanhado ao vivo nas redes sociais da Loterias Caixa e no canal da Caixa Econômica Federal no YouTube.

As dezenas sorteadas foram: 01-02-04-05-06-07-08-09-10-11-14-18-19-20-23

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Como jogar

O valor mínimo da aposta é de R$ 3,50 para 15 números. As apostas podem ser feitas em casas lotéricas, pelo Internet Banking da Caixa (para correntistas) ou pelo site Loterias Online da Caixa. O jogador escolhe de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante.

Probabilidades de acerto

As chances de ganhar variam conforme a quantidade de números escolhidos. Quanto mais números marcados, maior o valor da aposta e as chances de premiação.

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