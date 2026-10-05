Veja o resultado da Lotofácil concurso 3797 desta segunda-feira (05)
Segundo a Caixa, a estimativa de prêmio é de R$ 2 milhões
A Lotofácil concurso 3797 sorteou o prêmio de R$ 2 milhões nesta segunda-feira (05). O sorteio ocorre de segunda a sexta, às 21h e aos domingos às 11h (horário de Brasília) e pode ser acompanhado ao vivo nas redes sociais da Loterias Caixa e no canal da Caixa Econômica Federal no YouTube.
Confira as dezenas sorteadas: 01, 02, 03, 06, 07, 08, 09, 10, 13, 14, 16, 18, 19, 20 e 23.
Como jogar
O valor mínimo da aposta é de R$ 3,50 para 15 números. As apostas podem ser feitas em casas lotéricas, pelo Internet Banking da Caixa (para correntistas) ou pelo site Loterias Online da Caixa. O jogador escolhe de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante.
Probabilidades de acerto
As chances de ganhar variam conforme a quantidade de números escolhidos. Quanto mais números marcados, maior o valor da aposta e as chances de premiação.
Confira as dezenas sorteadas
As dezenas sorteadas serão publicadas às 21h, simultaneamente ao sorteio oficial que acontece no Espaço da Sorte, com acompanhamento em tempo real pelo TNOnline.
Como jogar
O valor mínimo da aposta é de R$ 3,50 para 15 números. As apostas podem ser feitas em casas lotéricas, pelo Internet Banking da Caixa (para correntistas) ou pelo site Loterias Online da Caixa. O jogador escolhe de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante.
Probabilidades de acerto
As chances de ganhar variam conforme a quantidade de números escolhidos. Quanto mais números marcados, maior o valor da aposta e as chances de premiação.