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Veja o resultado da Lotofácil concurso 3796 deste sábado (03)

Prêmio sorteado no concurso 3796 é de R$ 2 milhões para a aposta que acertar as 15 dezenas; confira

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Veja o resultado da Lotofácil concurso 3796 deste sábado (03)
Autor Foto: Agência Brasil

A Lotofácil concurso 3796 sorteou o prêmio de R$ 2 milhões neste sábado (03).

Confira as dezenas sorteadas

03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 09 - 10 - 11 - 12 - 15 - 16 - 19 - 20 - 21 - 24

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Como jogar

O valor mínimo da aposta é de R$ 3,50 para 15 números. As apostas podem ser feitas em casas lotéricas, pelo Internet Banking da Caixa (para correntistas) ou pelo site Loterias Online da Caixa. O jogador escolhe de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante.

Probabilidades de acerto

As chances de ganhar variam conforme a quantidade de números escolhidos. Quanto mais números marcados, maior o valor da aposta e as chances de premiação.

Confira as dezenas sorteadas

As dezenas sorteadas serão publicadas às 21h, simultaneamente ao sorteio oficial que acontece no Espaço da Sorte, com acompanhamento em tempo real pelo TNOnline.

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Como jogar

O valor mínimo da aposta é de R$ 3,50 para 15 números. As apostas podem ser feitas em casas lotéricas, pelo Internet Banking da Caixa (para correntistas) ou pelo site Loterias Online da Caixa. O jogador escolhe de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante.

Probabilidades de acerto

As chances de ganhar variam conforme a quantidade de números escolhidos. Quanto mais números marcados, maior o valor da aposta e as chances de premiação.


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