Veja o resultado da Lotofácil concurso 3782 desta quinta-feira (17)

Prêmio sorteado no concurso 3782 é de R$ 5 milhões para a aposta que acertar as 15 dezenas; confira

A Lotofácil concurso 3782 sorteia o prêmio de R$ 5 milhões nesta quinta-feira (17). O sorteio ocorre de segunda a sexta, às 21h e aos domingos às 11h (horário de Brasília) e pode ser acompanhado ao vivo nas redes sociais da Loterias Caixa e no canal da Caixa Econômica Federal no YouTube.

Confira as dezenas sorteadas: 03-04-05-07-08-11-15-16-17-18-19-20-22-23-25

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Como jogar

O valor mínimo da aposta é de R$ 3,50 para 15 números. As apostas podem ser feitas em casas lotéricas, pelo Internet Banking da Caixa (para correntistas) ou pelo site Loterias Online da Caixa. O jogador escolhe de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante.

Probabilidades de acerto

As chances de ganhar variam conforme a quantidade de números escolhidos. Quanto mais números marcados, maior o valor da aposta e as chances de premiação.

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