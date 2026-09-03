Veja o resultado da Lotofácil concurso 3779 desta quinta-feira (03)

Prêmio sorteado no concurso 3779 é de R$ 5 milhões para a aposta que acertar as 15 dezenas; confira

A Lotofácil concurso 3779 sorteia o prêmio de R$ 5 milhões nesta quinta-feira (03). O sorteio ocorre de segunda a sexta, às 21h, e aos domingos às 11h (horário de Brasília) e pode ser acompanhado ao vivo nas redes sociais da Loterias Caixa e no canal da Caixa Econômica Federal no YouTube.

As dezenas sorteadas foram: 03-04-05-07-08-10-11-13-14-16-17-19-23-24-25

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Como jogar

O valor mínimo da aposta é de R$ 3,50 para 15 números. As apostas podem ser feitas em casas lotéricas, pelo Internet Banking da Caixa (para correntistas) ou pelo site Loterias Online da Caixa. O jogador escolhe de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante.

Probabilidades de acerto

As chances de ganhar variam conforme a quantidade de números escolhidos. Quanto mais números marcados, maior o valor da aposta e as chances de premiação.

Confira as dezenas sorteadas

As dezenas sorteadas serão publicadas às 21h, simultaneamente ao sorteio oficial que acontece no Espaço da Sorte, com acompanhamento em tempo real pelo TNOnline.

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Como jogar

O valor mínimo da aposta é de R$ 3,50 para 15 números. As apostas podem ser feitas em casas lotéricas, pelo Internet Banking da Caixa (para correntistas) ou pelo site Loterias Online da Caixa. O jogador escolhe de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante



