Veja o resultado da Lotofácil concurso 3774 desta sexta-feira (28)
Prêmio sorteado no concurso 3774 é de R$ 5 milhões para a aposta que acertar as 15 dezenas; confira
A Lotofácil concurso 3774 sorteia o prêmio de R$ 5 milhões nesta sexta-feira (28) . O sorteio ocorre de segunda a sexta, às 21h e aos domingos às 11h (horário de Brasília) e pode ser acompanhado ao vivo nas redes sociais da Loterias Caixa e no canal da Caixa Econômica Federal no YouTube.
Confira as dezenas sorteadas
As dezenas sorteadas foram: 01 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 09 - 12 - 14 - 15 - 16 - 18 - 19 - 23 - 24
Como jogar
O valor mínimo da aposta é de R$ 3,50 para 15 números. As apostas podem ser feitas em casas lotéricas, pelo Internet Banking da Caixa (para correntistas) ou pelo site Loterias Online da Caixa. O jogador escolhe de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante.
Probabilidades de acerto
As chances de ganhar variam conforme a quantidade de números escolhidos. Quanto mais números marcados, maior o valor da aposta e as chances de premiação.