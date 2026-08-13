Veja o resultado da Lotofácil concurso 3761 desta quinta-feira (13)

O valor do prêmio principal do sorteio deste concurso é de R$ 2 milhões; confira

A Lotofácil concurso 3761 sorteia o prêmio de R$ 2 milhões nesta quinta-feira (13). O sorteio ocorre sempre às 21h (horário de Brasília) e pôde ser acompanhado ao vivo nas redes sociais da Loterias Caixa e no canal da Caixa Econômica Federal no YouTube.

Confira as dezenas sorteadas: 01, 03, 06, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 25.

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Como jogar

O valor mínimo da aposta é de R$ 3,50 para 15 números. As apostas podem ser feitas em casas lotéricas, pelo Internet Banking da Caixa (para correntistas) ou pelo site Loterias Online da Caixa. O jogador escolhe de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante.

Probabilidades de acerto

As chances de ganhar variam conforme a quantidade de números escolhidos. Quanto mais números marcados, maior o valor da aposta e as chances de premiação.