Veja o resultado da Lotofácil concurso 3758 desta segunda-feira (10)

A Lotofácil concurso 3758 sorteia o prêmio de R$ 5 milhões nesta segunda-feira (10). O sorteio ocorre às 21h (horário de Brasília) e pôde ser acompanhado ao vivo nas redes sociais da Loterias Caixa e no canal da Caixa Econômica Federal no YouTube.

Confira as dezenas sorteadas

As dezenas sorteadas foram: 01-03-04-05-08-09-11-12-13-14-17-18-20-24-25



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Como jogar

O valor mínimo da aposta é de R$ 3,50 para 15 números. As apostas podem ser feitas em casas lotéricas, pelo Internet Banking da Caixa (para correntistas) ou pelo site Loterias Online da Caixa. O jogador escolhe de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante.

Probabilidades de acerto

As chances de ganhar variam conforme a quantidade de números escolhidos. Quanto mais números marcados, maior o valor da aposta e as chances de premiação.



