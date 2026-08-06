Veja o resultado da Lotofácil concurso 3755 desta quinta-feira (06)
Valor do prêmio sorteado é de R$ 5 milhões; confira os números
A Lotofácil concurso 3755 sorteia o prêmio de R$ 5 milhões nesta quinta-feira (06). O sorteio ocorre às 21h (horário de Brasília) e pôde ser acompanhado ao vivo nas redes sociais da Loterias Caixa e no canal da Caixa Econômica Federal no YouTube.
Confira as dezenas sorteadas
As dezenas sorteadas foram: 03-04-05-07-08-09-11-12-16-18-20-22-23-24-25
Como jogar
O valor mínimo da aposta é de R$ 3,50 para 15 números. As apostas podem ser feitas em casas lotéricas, pelo Internet Banking da Caixa (para correntistas) ou pelo site Loterias Online da Caixa. O jogador escolhe de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante.
Probabilidades de acerto
As chances de ganhar variam conforme a quantidade de números escolhidos. Quanto mais números marcados, maior o valor da aposta e as chances de premiação.