Veja o resultado da Lotofácil concurso 3753 desta terça-feira (04)
O sorteio de hoje pode pagar prémio que está acumulado em R$ 5 milhões
A Lotofácil concurso 3753 sorteia o prêmio de R$ 5 milhões nesta terça-feira (04). O sorteio foi às 21h (horário de Brasília) e pôde ser acompanhado ao vivo nas redes sociais da Loterias Caixa e no canal da Caixa Econômica Federal no YouTube.
Confira as dezenas sorteadas
As dezenas sorteadas foram: 01 - 02 - 04 - 06 - 08 - 09 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24 - 25
Como jogar
O valor mínimo da aposta é de R$ 3,50 para 15 números. As apostas podem ser feitas em casas lotéricas, pelo Internet Banking da Caixa (para correntistas) ou pelo site Loterias Online da Caixa. O jogador escolhe de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante.
Probabilidades de acerto
As chances de ganhar variam conforme a quantidade de números escolhidos. Quanto mais números marcados, maior o valor da aposta e as chances de premiação.