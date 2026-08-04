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Veja o resultado da Lotofácil concurso 3753 desta terça-feira (04)

O sorteio de hoje pode pagar prémio que está acumulado em R$ 5 milhões

Escrito por Da Redação
Publicado em 04.08.2026, 21:07:00 Editado em 04.08.2026, 21:08:29
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Veja o resultado da Lotofácil concurso 3753 desta terça-feira (04)
Autor O valor mínimo da aposta é de R$ 3,50 para 15 números - Foto: Divulgação

A Lotofácil concurso 3753 sorteia o prêmio de R$ 5 milhões nesta terça-feira (04). O sorteio foi às 21h (horário de Brasília) e pôde ser acompanhado ao vivo nas redes sociais da Loterias Caixa e no canal da Caixa Econômica Federal no YouTube.

Confira as dezenas sorteadas

As dezenas sorteadas foram: 01 - 02 - 04 - 06 - 08 - 09 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24 - 25

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Como jogar

O valor mínimo da aposta é de R$ 3,50 para 15 números. As apostas podem ser feitas em casas lotéricas, pelo Internet Banking da Caixa (para correntistas) ou pelo site Loterias Online da Caixa. O jogador escolhe de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante.

Probabilidades de acerto

As chances de ganhar variam conforme a quantidade de números escolhidos. Quanto mais números marcados, maior o valor da aposta e as chances de premiação.

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