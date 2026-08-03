Veja o resultado da Lotofácil concurso 3752 desta segunda-feira (03)
O prêmio sorteado é de R$ 2 milhões neste concurso; confira os números
A Lotofácil concurso 3752 sorteia o prêmio de R$ 2 milhões nesta segunda-feira (03). O sorteio acontece às 21h, com transmissão ao vivo nas redes sociais da Loterias Caixa e no canal da Caixa Econômica Federal no YouTube e acompanhamento em tempo real pelo TNOnline.
Confira as dezenas sorteadas
As dezenas sorteadas foram: 02-03-06-07-09-10-11-12-13-14-15-16-17-21-24
Como jogar
O valor mínimo da aposta é de R$ 3,50 para 15 números. As apostas podem ser feitas em casas lotéricas, pelo Internet Banking da Caixa (para correntistas) ou pelo site Loterias Online da Caixa. O jogador escolhe de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante.
Probabilidades de acerto
As chances de ganhar variam conforme a quantidade de números escolhidos. Quanto mais números marcados, maior o valor da aposta e as chances de premiação.