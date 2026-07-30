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SORTE

Veja o resultado da Lotofácil concurso 3749 desta quinta-feira (30)

Valor do prêmio sorteado para quem acertar as 15 dezenas sorteadas é de R$ 2 milhões

Escrito por Da Redação
Publicado em 30.07.2026, 21:07:39 Editado em 30.07.2026, 21:08:27
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Veja o resultado da Lotofácil concurso 3749 desta quinta-feira (30)
Autor As chances de ganhar variam conforme a quantidade de números escolhidos. - Foto: YouTube/Caixa/Reprodução

A Lotofácil concurso 3749 sorteia o prêmio de R$ 2 milhões nesta quinta-feira (30). O sorteio ocorre às 21h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo nas redes sociais da Loterias Caixa e no canal da Caixa Econômica Federal no YouTube, com acompanhamento em tempo real pelo TNOnline.

As dezenas sorteadas foram: 01-02-03-07-08-09-11-12-14-17-19-21-23-24-25

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Como jogar

O valor mínimo da aposta é de R$ 3,50 para 15 números. As apostas podem ser feitas em casas lotéricas, pelo Internet Banking da Caixa (para correntistas) ou pelo site Loterias Online da Caixa. O jogador escolhe de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante.

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Probabilidades de acerto

As chances de ganhar variam conforme a quantidade de números escolhidos. Quanto mais números marcados, maior o valor da aposta e as chances de premiação.

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