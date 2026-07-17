Veja o resultado da Lotofácil concurso 3738 desta sexta-feira (17)

Valor do prêmio sorteado para quem acertar as 15 dezenas sorteadas é de R$ 2 milhões

A Lotofácil concurso 3738 sorteia o prêmio de R$ 2 milhões nesta sexta-feira (17). O sorteio ocorre regularmente às 21h (horário de Brasília) com transmissão ao vivo nas redes sociais da Loterias Caixa e no canal da Caixa Econômica Federal no YouTube, com acompanhamento em tempo real pelo TNOnline.

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As dezenas sorteadas foram: 02-03-04-05-07-08-10-11-13-14-17-18-20-23-24

Como jogar

O valor mínimo da aposta é de R$ 3,50 para 15 números. As apostas podem ser feitas em casas lotéricas, pelo Internet Banking da Caixa (para correntistas) ou pelo site Loterias Online da Caixa. O jogador escolhe de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante.

Probabilidades de acerto

As chances de ganhar variam conforme a quantidade de números escolhidos. Quanto mais números marcados, maior o valor da aposta e as chances de premiação.