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LOTERIAS

Veja o resultado da Lotofácil concurso 3728 desta segunda-feira (06)

Valor do prêmio máximo sorteado é de R$ 2 milhões; confira

Escrito por Da Redação
Publicado em 06.07.2026, 21:11:00 Editado em 06.07.2026, 21:13:36
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Veja o resultado da Lotofácil concurso 3728 desta segunda-feira (06)
Autor As chances de ganhar variam conforme a quantidade de números escolhidos - Foto: TNOnline

A Lotofácil concurso 3728 sorteia o prêmio estimado de R$ 2 milhões nesta segunda-feira (06). O sorteio é às 21h (horário de Brasília) e pode ser acompanhado ao vivo nas redes sociais da Loterias Caixa e no canal da Caixa Econômica Federal no YouTube, com acompanhamento em tempo real pelo TNOnline.

Confira as dezenas sorteadas: 01 - 02 - 03 - 06 - 07 - 08 - 10 - 11 - 16 - 17 - 19 - 22 - 21 - 23 - 25

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LEIA MAIS: Polícia Civil do Paraná divulga edital para realização de concurso público

Como jogar

O valor mínimo da aposta é de R$ 3,50 para 15 números. As apostas podem ser feitas em casas lotéricas, pelo Internet Banking da Caixa (para correntistas) ou pelo site Loterias Online da Caixa. O jogador escolhe de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante.

Probabilidades de acerto

As chances de ganhar variam conforme a quantidade de números escolhidos. Quanto mais números marcados, maior o valor da aposta e as chances de premiação.

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