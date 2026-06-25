Veja o resultado da Lotofácil concurso 3719 desta quinta-feira (25)
O sorteio aconteceu às 8h30 desta quinta; alteraçãoa conteceu devido ao jogo do Brasil e Escócia do dia anterior
A Caixa Econômica Federal realizou nesta quinta-feira (25), o sorteio do concurso 3719 da Lotofácil, com prêmio estimado em R$ 5 milhões. O sorteio seria na quarta-feira (24), contudo, a data foi alterada em função do jogo da Seleção Brasileira contra a Escócia, na Copa do Mundo. O sorteio aconteceu às 8h30, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo Youtube da Caixa e atualização em tempo real pelo TNOnline.
Confira os números sorteados: 02 - 03 - 04 - 08 - 10 - 11 - 12 - 14 - 15 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 25.
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Como jogar
As apostas podem ser feitas em casas lotéricas, pelo Internet Banking da Caixa (para correntistas) ou pelo site Loterias Online da Caixa. O jogador escolhe de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante.
Probabilidades de acerto
As chances de ganhar variam conforme a quantidade de números escolhidos. Quanto mais números marcados, maior o valor da aposta e as chances de premiação.