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SORTEIO

Veja o resultado da Lotofácil concurso 3719 desta quinta-feira (25)

O sorteio aconteceu às 8h30 desta quinta; alteraçãoa conteceu devido ao jogo do Brasil e Escócia do dia anterior

Escrito por Da Redação
Publicado em 25.06.2026, 08:53:32 Editado em 25.06.2026, 08:55:16
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Veja o resultado da Lotofácil concurso 3719 desta quinta-feira (25)
Autor O prêmio principal é pago aos jogadores que acertarem as 15 dezenas sorteadas - Foto: Adriany Freitas/TNOnline

A Caixa Econômica Federal realizou nesta quinta-feira (25), o sorteio do concurso 3719 da Lotofácil, com prêmio estimado em R$ 5 milhões. O sorteio seria na quarta-feira (24), contudo, a data foi alterada em função do jogo da Seleção Brasileira contra a Escócia, na Copa do Mundo. O sorteio aconteceu às 8h30, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo Youtube da Caixa e atualização em tempo real pelo TNOnline.

Confira os números sorteados: 02 - 03 - 04 - 08 - 10 - 11 - 12 - 14 - 15 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 25.

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Como jogar

As apostas podem ser feitas em casas lotéricas, pelo Internet Banking da Caixa (para correntistas) ou pelo site Loterias Online da Caixa. O jogador escolhe de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante.

Probabilidades de acerto

As chances de ganhar variam conforme a quantidade de números escolhidos. Quanto mais números marcados, maior o valor da aposta e as chances de premiação.

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Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
CAIXA ECONÔMICA concurso 3719 Loteria lotofacil sorteio
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