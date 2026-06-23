Veja o resultado da Lotofácil concurso 3718 desta terça-feira (23)
Prêmio sorteado para quem acertar todas as dezenas é de R$ 2 milhões
Escrito por Da Redação
Publicado em 23.06.2026, 21:07:00 Editado em 23.06.2026, 21:09:32
O jogador escolhe de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis - Foto: Agência Brasil
A Lotofácil concurso 3718 sorteia o prêmio de R$ 2 milhões nesta terça-feira (23). O sorteio ocorre às 21h (horário de Brasília) e pôde ser acompanhado ao vivo nas redes sociais da Loterias Caixa e no canal da Caixa Econômica Federal no YouTube.
Confira as dezenas sorteadas
As dezenas sorteadas foram: 01 - 05 - 07 - 09 - 11 - 12 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 25
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Como jogar
As apostas podem ser feitas em casas lotéricas, pelo Internet Banking da Caixa (para correntistas) ou pelo site Loterias Online da Caixa. O jogador escolhe de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante.
Probabilidades de acerto
As chances de ganhar variam conforme a quantidade de números escolhidos. Quanto mais números marcados, maior o valor da aposta e as chances de premiação.