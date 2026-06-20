Veja o resultado da Lotofácil concurso 3715 deste sábado (20)

A Caixa Econômica Federal realizou neste sábado (20), o sorteio do concurso 3715 da Lotofacil, com prêmio estimado em R$ 2 milhões. O sorteio seria na sexta-feira (19), contudo, a data foi alterada em função do jogo da Seleção Brasileira contra o Haiti, na Copa do Mundo. O sorteio aconteceu às 8h30, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo Youtube da Caixa e atualização em tempo real pelo TNOnline.

Confira os números sorteados: 03 - 05 - 06 - 09 - 11 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25.



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Como jogar

As apostas podem ser feitas em casas lotéricas, pelo Internet Banking da Caixa (para correntistas) ou pelo site Loterias Online da Caixa. O jogador escolhe de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante.

Probabilidades de acerto

As chances de ganhar variam conforme a quantidade de números escolhidos. Quanto mais números marcados, maior o valor da aposta e as chances de premiação.





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