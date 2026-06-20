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LOTERIA

Veja o resultado da Lotofácil concurso 3715 deste sábado (20)

Prêmio estimado para esse sorteio é de R$ 2 milhões para quem acertar as 15 dezenas

Escrito por Da Redação
Publicado em 20.06.2026, 07:30:00 Editado em 20.06.2026, 08:59:37
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Veja o resultado da Lotofácil concurso 3715 deste sábado (20)
Autor As apostas podem ser feitas em casas lotéricas, pelo Internet Banking da Caixa (para correntistas) ou pelo site Loterias Online da Caixa - Foto: tnonline

A Caixa Econômica Federal realizou neste sábado (20), o sorteio do concurso 3715 da Lotofacil, com prêmio estimado em R$ 2 milhões. O sorteio seria na sexta-feira (19), contudo, a data foi alterada em função do jogo da Seleção Brasileira contra o Haiti, na Copa do Mundo. O sorteio aconteceu às 8h30, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo Youtube da Caixa e atualização em tempo real pelo TNOnline.

Confira os números sorteados: 03 - 05 - 06 - 09 - 11 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25.

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Como jogar

As apostas podem ser feitas em casas lotéricas, pelo Internet Banking da Caixa (para correntistas) ou pelo site Loterias Online da Caixa. O jogador escolhe de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante.

Probabilidades de acerto

As chances de ganhar variam conforme a quantidade de números escolhidos. Quanto mais números marcados, maior o valor da aposta e as chances de premiação.


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