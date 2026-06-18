Veja o resultado da Lotofácil concurso 3714 desta quinta-feira (18)

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A Caixa Econômica Federal sorteia nesta quinta-feira (18) as 15 dezenas do concurso 3714 da Lotofácil, a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo. O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 11 milhões.

Confira os números sorteados: 03 - 04 - 05 - 06 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 18 - 19 - 21

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Como jogar

As apostas podem ser feitas em casas lotéricas, pelo Internet Banking da Caixa (para correntistas) ou pelo site Loterias Online da Caixa. O jogador escolhe de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante.

Probabilidades de acerto

As chances de ganhar variam conforme a quantidade de números escolhidos. Quanto mais números marcados, maior o valor da aposta e as chances de premiação.