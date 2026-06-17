Veja o resultado da Lotofácil concurso 3713 desta quarta-feira (17)

A Caixa Econômica Federal sorteia nesta quarta-feira (17) as 15 dezenas do concurso 3713 da Lotofácil, a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo. O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 5 milhões.

Os números sorteados foram: 02-04-05-06-07-08-09-11-12-13-14-15-19-20-22

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Como jogar

As apostas podem ser feitas em casas lotéricas, pelo Internet Banking da Caixa (para correntistas) ou pelo site Loterias Online da Caixa. O jogador escolhe de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante.

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Probabilidades de acerto

As chances de ganhar variam conforme a quantidade de números escolhidos. Quanto mais números marcados, maior o valor da aposta e as chances de premiação.