Veja o resultado da Lotofácil concurso 3711 desta segunda-feira (15)

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A Caixa Econômica Federal sorteia nesta segunda-feira (15) as 15 dezenas do concurso 3711 da Lotofácil, a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo. O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 2 milhões.

Os números sorteados foram: 01-05-06-08-09-10-12-13-15-16-17-20-22-24-25

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Como jogar

As apostas podem ser feitas em casas lotéricas, pelo Internet Banking da Caixa (para correntistas) ou pelo site Loterias Online da Caixa. O jogador escolhe de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante.

Probabilidades de acerto

As chances de ganhar variam conforme a quantidade de números escolhidos. Quanto mais números marcados, maior o valor da aposta e as chances de premiação.