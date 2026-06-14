Veja o resultado da Lotofácil concurso 3710 deste domingo (14)
Prêmio estimado é de R$ 8 milhões para quem acertar 15 dezenas
Escrito por Da Redação
Publicado em 14.06.2026, 10:40:44 Editado em 14.06.2026, 11:07:31
As apostas podem ser feitas em casas lotéricas, pelo Internet Banking da Caixa (para correntistas) ou pelo site Loterias Online da Caixa - Foto: TNONLINE
A Caixa Econômica Federal realiza neste domingo (14) o sorteio do concurso 3710 da Lotofácil. O sorteio é realizado sempre aos finais de semana, contudo, foi adiado por conta da estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, no sábado (13). O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 8 milhões.
Confira os números sorteados: 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 09 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 25.
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O sorteio foi realizado no Espaço da Sorte em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no Youtube.
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