Veja o resultado da Lotofácil concurso 3710 deste domingo (14)

A Caixa Econômica Federal realiza neste domingo (14) o sorteio do concurso 3710 da Lotofácil. O sorteio é realizado sempre aos finais de semana, contudo, foi adiado por conta da estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, no sábado (13). O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 8 milhões.

Confira os números sorteados: 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 09 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 25.



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O sorteio foi realizado no Espaço da Sorte em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no Youtube.







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