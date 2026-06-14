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LOTERIA

Veja o resultado da Lotofácil concurso 3710 deste domingo (14)

Prêmio estimado é de R$ 8 milhões para quem acertar 15 dezenas

Escrito por Da Redação
Publicado em 14.06.2026, 10:40:44 Editado em 14.06.2026, 11:07:31
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Veja o resultado da Lotofácil concurso 3710 deste domingo (14)
Autor As apostas podem ser feitas em casas lotéricas, pelo Internet Banking da Caixa (para correntistas) ou pelo site Loterias Online da Caixa - Foto: TNONLINE

A Caixa Econômica Federal realiza neste domingo (14) o sorteio do concurso 3710 da Lotofácil. O sorteio é realizado sempre aos finais de semana, contudo, foi adiado por conta da estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, no sábado (13). O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 8 milhões.

Confira os números sorteados: 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 09 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 25.

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- LEIA MAIS: Veja o resultado da Mega-Sena concurso 3018 deste domingo (14)

O sorteio foi realizado no Espaço da Sorte em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no Youtube.


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