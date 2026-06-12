Veja o resultado da Lotofácil concurso 3709 desta sexta-feira (12)
Prêmio da faixa principal está estimado em R$ 2 milhões
A Caixa Econômica Federal sorteia nesta sexta-feira (12) as 15 dezenas do concurso 3709 da Lotofácil, a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo. O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 2 milhões.
Os números sorteados foram: 01-04-06-07-09-10-11-14-15-18-19-20-23-24-25
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Como jogar
As apostas podem ser feitas em casas lotéricas, pelo Internet Banking da Caixa (para correntistas) ou pelo site Loterias Online da Caixa. O jogador escolhe de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante.
Probabilidades de acerto
As chances de ganhar variam conforme a quantidade de números escolhidos. Quanto mais números marcados, maior o valor da aposta e as chances de premiação.