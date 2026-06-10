Veja o resultado da Lotofácil concurso 3707 desta quarta-feira (10)

A Caixa Econômica Federal sorteia nesta quarta-feira (10) as 15 dezenas do concurso 3707 da Lotofácil, a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo. O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 2 milhões.

Confira os números sorteados: 01 - 02 - 03 - 07 - 08 - 09 - 10 - 13 - 14 - 18 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

LEIA MAIS: Simepar prevê chuva intensa no Norte do Paraná até sexta-feira (12)

Como jogar

As apostas podem ser feitas em casas lotéricas, pelo Internet Banking da Caixa (para correntistas) ou pelo site Loterias Online da Caixa. O jogador escolhe de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Probabilidades de acerto

As chances de ganhar variam conforme a quantidade de números escolhidos. Quanto mais números marcados, maior o valor da aposta e as chances de premiação.