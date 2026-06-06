Veja o resultado da Lotofácil concurso 3704 deste sábado (6)

A Caixa Econômica Federal sorteia neste sábado (6) as 15 dezenas do concurso 3704 da Lotofácil, a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo. O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 2 milhões. Confira os números sorteados: 01 - 03 - 04 - 09 - 10 - 11 - 12 - 14 - 13 - 15 - 19 - 20 - 22 - 23 - 25.



Como jogar

As apostas podem ser feitas em casas lotéricas, pelo Internet Banking da Caixa (para correntistas) ou pelo site Loterias Online da Caixa. O jogador escolhe de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante.

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Probabilidades de acerto

As chances de ganhar variam conforme a quantidade de números escolhidos. Quanto mais números marcados, maior o valor da aposta e as chances de premiação.



