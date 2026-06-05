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LOTERIAS

Veja o resultado da Lotofácil concurso 3703 desta sexta-feira (05)

Valor do prémio sorteado é de R$ 10 milhões; confira os números

Escrito por Da Redação
Publicado em 05.06.2026, 20:00:17 Editado em 05.06.2026, 18:37:57
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Veja o resultado da Lotofácil concurso 3703 desta sexta-feira (05)
Autor As chances de ganhar variam conforme a quantidade de números escolhido - Foto: Reprodução

A Lotofácil concurso 3703 sorteia o prêmio de R$ 10 milhões nesta sexta-feira (05). O sorteio acontece às 21h (horário de Brasília) e pode ser acompanhado ao vivo nas redes sociais da Loterias Caixa e no canal da Caixa Econômica Federal no YouTube.

Confira as dezenas sorteadas a partir das 21h.

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Como jogar

As apostas podem ser feitas em casas lotéricas, pelo Internet Banking da Caixa (para correntistas) ou pelo site Loterias Online da Caixa. O jogador escolhe de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante.

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Probabilidades de acerto

As chances de ganhar variam conforme a quantidade de números escolhidos. Quanto mais números marcados, maior o valor da aposta e as chances de premiação.

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